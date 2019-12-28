Torbalı'da kumar oynatılan kahvehaneler mühürlendi

28.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:34

Torbalı'da kumar oynatıldığı belirlenen iki kahvehane mühürlendi.

Alınan bilgiye göre ilçe jandarma ekipleri, Ayrancılar Mahallesinde bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi.

Daha önce de kumar oynatıldığı gerekçesiyle ceza kesilen iki kahvehaneye yapılan baskında özel bölmelerde kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yerleri 25 gün süreyle mühürlendi.

Kaynak: AA