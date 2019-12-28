Torbalı'da kumar oynatılan kahvehaneler mühürlendi
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Torbalı'da kumar oynatılan kahvehaneler mühürlendi

Torbalı'da kumar oynatıldığı belirlenen iki kahvehane mühürlendi.

28.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:34
Torbalı'da kumar oynatılan kahvehaneler mühürlendi

'da kumar oynatıldığı belirlenen iki kahvehane mühürlendi.

Alınan bilgiye göre ilçe ekipleri, Mahallesinde bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi.

Daha önce de kumar oynatıldığı gerekçesiyle ceza kesilen iki kahvehaneye yapılan baskında özel bölmelerde kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yerleri 25 gün süreyle mühürlendi.

Kaynak: AA
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