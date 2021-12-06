Torbalı'da jandarma, traktör sürücülerine eğitim verdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Torbalı ilçesindeki traktör sürücülerine eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını önlemek için traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Torbalı ilçesinde, Jandarma Trafik Timleri tarafından, traktör kullanırken dikkat edilmesi gereken konularda eğitim verildi.

Diğer ilçelerde de bilgilendirme çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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