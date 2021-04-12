Torbalı'da iftar sofrası kapılarda
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Torbalı'da iftar sofrası kapılarda

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Torbalı'da iftar sofrası kapılarda

Torbalı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi yapacak. Ramazan süresince her gün 1,500 haneye sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

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Torbalı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarını evlerine götürecek. Hijyenik ortamda hazırlanıp paketlenen yemekler, Ramazan ayı boyunca Torbalı'nın mahallelerinde dağıtılacak. Sıcak yemek, evlerinde yemek yapamayacak durumda olan ağırlıklı olarak yaşlı ve hasta kişilerin evlerine teslim edilecek. Diğer ihtiyaç sahipleri için de belediye içinde 9 kalem gıda maddesi bulunan Ramazan kolilerini adreslere dağıtacak. Her gün 1,500 aileye sıcak yemeğin bırakılacağı Torbalı'da ayrıca toplamda 7 bin haneye de Ramazan kolisi verilecek.

7 BİN AİLEYE RAMAZAN KOLİSİ

Torbalı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Çağlar Albayrak, mübarek ramazan ayında da Torbalılı hemşehrilerini yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da evlere sıcak yemek servisimiz olacak. İftar saatine kadar belirlenen ihtiyaç sahiplerinin kapılarına, pandemi koşullarına uygun şekilde kutulanan 4 çeşitten oluşan sıcak yemeği götürüp teslim edeceğiz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın iftar sofralarına sıcak yemek taşımaya çalışacağız.Ayrıca Ramazan kolilerimiz de dağıtılmaya başladı. 7 bin haneye de içerisinde 9 kalem gıda maddesinin olduğu bu kolilerimiz ulaşacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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