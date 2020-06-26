Torbalı'da hırsızlık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, yakalandı.

İlçede 4 farklı evden 3 bin lira, 2 telefon ve değerli eşyaların çalınmasının ardından çalışma başlatan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık yapan kişinin dövmesinden yola çıkan polis, görüntülerdeki kişinin cezaevinden izinli çıkan Y.D. olduğunu tespit etti.

Y.D'nin, Muğla, Adana ve çevre illerde de hırsızlık olaylarına karıştığı da belirlendi.

Polis, şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Kaynak: AA