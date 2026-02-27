Haberler

Torbalı'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın bitişikteki diğer fabrikaya da sıçradı.

Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın tesisteki materyallerin tutuşmasıyla hızla yayılarak bitişikteki başka bir fabrikaya sıçradı. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, her iki tesisi de saran alevleri kontrol altına almak için müdahale başlattı. Güvenlik güçleri çevre emniyetini alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

