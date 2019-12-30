Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3)
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Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3)

KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr.

30.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:48
Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3)

KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve  'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, katil zanlısının kimliği de belirlendi. Katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Y.'nin, son olarak 'yağma' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. Katil zanlısının fotoğrafları, güvenlik güçlerine dağıtıldı. ekiplerinin, Enver Y.'nin yakalanması için başlattığı operasyonlar sürüyor.


Kaynak: DHA
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