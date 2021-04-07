Torbalı'da camiler Ramazan'a hazır

Torbalı'da camiler Ramazan ayına pırıl pırıl girecek. Torbalı Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik çalışması başlattı.

Ay boyunca temizlik ve dezenfeksiyon

Torbalı'da camiler Ramazan ayına pırıl pırıl girecek. Torbalı Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik çalışması başlattı. İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Torbalı Belediyesi, camileri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temizledi. Sadece merkez camiler değil kırsal mahallelerdeki camileri de kapsayacak olan temizlik çalışması, Ramazan ayı gelmeden tamamlanacak. Öte yandan belirli periyotlarda camiler dezenfekte edilmeye devam edilecek.

YAKUPOĞLU: CAMİLER İBADETE HAZIR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Camilerimize gösterdiğimiz özeni pandemi sürecinde daha da artırmıştık. Ramazan ayı nedeniyle bu çalışmalarımızı daha da detaylandırdık. Camilerimizin Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde ibadete açık olabilmesi ve halk sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. İlçe genelindeki camileri, Ramazan ayı öncesi detaylıca temizlemeye başladıklarını ifade eden Yakupoğlu, "Camilerimizin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırarak, camilerimizi temizliyoruz. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı pırıl pırl yağmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler