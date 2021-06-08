Torbalı'da başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi
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Torbalı'da başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi

Torbalı'da başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında kavga etti.

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında kavga etti. Elinde satırla Özgen'in üzerine yürüyen Sümbül, çevredekiler tarafından uzaklaştırılırken o anlar kameraya yansıdı.

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgen ile parti üyesi Aydın Sümbül arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sümbül, elinde satırla Özgen'in üzerine yürüdü. Çevredekiler müdahale ederek, Özgen ve Sümbül'ü birbirinden uzaklaştırdı. Yavuz Selim Özgen, Aydın Sümbül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 


Torbalı'da başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi
Torbalı'da başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi
Torbalı'da başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi
Torbalı'da başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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