Torbalı'da bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
13.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:45
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın Tulum Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, bahçede 203 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA