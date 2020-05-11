Torbalı'da akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
11.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:00
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki 5 tırın aküsünü çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde park halindeki 5 tırın aküsünü çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı mahallerde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kiralık araçla ilçeye geldiğini tespit ettikleri M.S.A'nın, aküleri sökerek otomobiline yüklediğini tespit etti.
Söz konusu akülerin Buca Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıya satıldığı öğrenilirken, zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ele geçirilen aküler, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA