Torbalı'da 2 kişiyi öldürüp, bir polisi yaralayan zanlı tutuklandı

04.01.2020 05:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 05:11

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı da yine tabancayla vurarak ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Torbalı ilçesi, 29 Aralık 2019 tarihinde çifte cinayetle sarsılmıştı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal silahla öldürülmüştü. Polis memuru Yaşar Kahırlı'yı da yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda yakalanmıştı. Katil zanlısı ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesine sevk edilen katil ve 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.



İşte cinayetlerin detayları



Geçtiğimiz 29 Aralık gecesi Torbalı ilçesi, ardı ardına işlenen iki cinayet ve bir polis memurunun vurularak ağır yaralanmasıyla dehşeti yaşamıştı. Aynı gün saat 21.00 sıralarında Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, katil zanlısı Enver Yıldız tarafından evinin önünde tabancayla vuruldu ve hayatını kaybetmişti.



İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi ise ilçeye bağlı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana gelmişti. Park'ı öldürdükten sonra katil zanlısı, Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i de silahla vurarak öldürmüş ve Dr. Harun Gülcemal'e tehditle ATM'den bin 500 TL para çektiren zanlı olay yerinden kaçmıştı.



Cinayetlerin ardından polis memurunu da vurdu



Polis memuru Yaşar Kahırlı'da vuran katil, daha sonra polisin operasyonuyla yaralı olarak yakalanmıştı. Zanlı Enver Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Her şeyi itiraf eden zanlı, daha sonra Torbalı Adliyesine sevk edildi. Enver Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, yaralı polis memurununda durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA