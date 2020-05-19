Torbalı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması
Torbalı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.
19.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:48
Torbalı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.
Torbalı Atatürk Meydanındaki törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ökten, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Torbalı Belediye Başkanvekili Mithat Tekin ile protokol üyelerinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA