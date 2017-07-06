Torbalı'da "15 Temmuz Şehitler Meydanı"

Torbalı Belediyesince FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşlar ile güvenlik kuvvetlerinin mücadelesini, kararlılığını ve anısını canlı tutmak amacıyla Ayrancılar'da inşa edilen kent meydanına "15 Temmuz Şehitler Meydanı" adı verildi.



Torbalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Torbalı Belediye Meclisinde gerçekleştirilen temmuz ayı olağan toplantısında, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasının ilçede yaşatılması adına önemli bir karar alındığı belirtildi.



Belediye Meclisinde AK Parti grubu tarafından sunulan önergeyle gündeme alınan ve Torbalı Belediye Meclisinin AK Parti, CHP, MHP ve bağımsız üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği karar doğrultusunda, Torbalı Belediyesi tarafından Ayrancılar Mahallesi'nde inşa edilen kent meydanının isminin "15 Temmuz Şehitler Meydanı" olacağı kaydedildi.



Torbalı Belediye Meclisinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bütün üyelerin imzasıyla bir demokrasi manifestosu yayımladığını anımsatan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, şunları kaydetti:



"Meclisimiz tarafından bugün alınan bu kararı demokrasi adına çok önemli bulduğumu belirtmek istiyorum. 15 Temmuz alçak darbe girişimine set çekmek için canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın isimlerinin Ayrancılar'da inşa ettiğimiz kent meydanında yaşatılacak olması o meydanın değerini, güzelliğini bin kat daha artırmıştır. Bu kararın alınması adına oy birliğiyle hareket eden meclisimizi sergilenen demokratik tavırdan ötürü kutlamak gerekiyor."



AK Parti Grubu adına konuşan Özgür Erman Çağlar ise, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatanı ve milletinin birliği için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırasını Torbalı'da sonsuza kadar yaşatmak istediklerini belirtti.



CHP'nin Belediye Meclisi'ndeki Grup Sözcüsü İbrahim Özel, önergeye canı gönülden destek verdiklerini aktararak ilçede 15 Temmuz'a dair birtakım sembollerin bulunması gerektiğini ifade etti.