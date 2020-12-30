Torbalı'da 15 litre etil alkol ile 4 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Torbalı'da 15 litre etil alkol ile 4 şişe kaçak içki ele geçirildi

30.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:37
Torbalı'da 15 litre etil alkol ile 4 şişe kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yılbaşı öncesi gerçekleştirilen uygulamalarda 15 litre etil alkol, 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yılbaşı öncesi gerçekleştirilen uygulamalarda 15 litre etil alkol, 4 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki tüketiminin önlenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 3 iş yerinde yapılan arama 15 litre etil alkol ile 4 şişe kaçak içki, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile alkollü içki satış belgesi olmayan bir iş yerindeki 897 bandrollü alkol mamulüne de el konuldu.

İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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