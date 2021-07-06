Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu
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Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu

Torbalı Belediyespor Türkiye şampiyonu
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Bölgesel Lig Kadınlar liginde şampiyon olarak 2.Lig'e çıkmaya hak kazanan Torbalı Belediyespor, plaj voleybolunda da Torbalı'ya gurur yaşattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Lig Kadınlar liginde şampiyon olarak 2.Lig'e çıkmaya hak kazanan Torbalı Belediyespor, plaj voleybolunda da Torbalı'ya gurur yaşattı. Yine Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Torbalı Belediyespor kadınlar +35 yaşta Türkiye şampiyonu oldu. Sultanlar Ligi tecrübesi bulunan Çiğdem Nahum ve Başak Bölüm'le turnuvaya katılan Torbalı Belediyespor grupta tek yenilgi alarak üst tura çıktı. Finale kadar çıkan Torbalı Belediyespor finalde, guruptaki tek yenilgisini yaşadığı BAL Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu. Şampiyon takım Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e ziyaret gerçekleştirip kupayı takdim etti.

TEKİN: SPOR ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR DAL

10 günde makamına 2 kupa ile gelen Torbalı Belediyespor antrenör ve yöneticilerini kutlayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Spor bizim çok önem verdiğimiz bir dal. Torbalı Belediyespor voleybol takımı da bizi gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki daha nice şampiyonluklarla bizleri gururlandıracak. Bu gidişle makamda kupa koyacak yerimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı. 2.Lig hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Torbalı Belediyespor antrenörü Volkan Gödeoğlu, "Belediyemizin elini omuzlarımızda hissetmek bizi daha da güçlendiriyor. Kısa süre içerisinde transferlerimizi de tamamlayarak 2.ligte şampiyonluğu hedefleyen bir takım kuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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