Torbalı Belediyesi öğrencilere rehber olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Torbalı Belediyesi öğrencilere rehber olacak

Torbalı Belediyesi öğrencilere rehber olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'de bir milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı.

Torbalı Belediyesi çok önemli bu süreçte öğrencileri sınav sonrası da yalnız bırakmayacak

Torbalı'da lise tercih günleri düzenlenecek

Türkiye'de bir milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri için tercih heyecanı başladı. Torbalı Belediyesi çok önemli bu süreçte öğrencileri sınav sonrası da yalnız bırakmayacak.'Doğru Tercih Zamanı' sloganıyla Torbalı'da ve Ayrancılar'da 5-16 Temmuz günleri arasında öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek. Öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için, alanında uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilecek olan ücretsiz hizmet, 10.00 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Belediye Kültür Merkezi (BKM) Konferans Salonu ve Ayrancılar Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleşecek olan yüz yüze rehberlik çalışmasında maske ve mesafe kurallarına uyulacak.

ÇEVRE İLÇE ÖĞRENCİLERİ DE YARARLANABİLECEK

16 Temmuz'a kadar sürecek Tercih Günleri kapsamında, rehberlik hizmetimizden yararlanmak isteyen öğrencilere; aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için ipuçları verilecek. Gerçekleşecek olan lise tercih günlerinde alanında uzman rehberlik öğretmenleri ile Torbalı dışından da öğrencilere hizmet verilecek. Bayındır, Tire, Selçuk gibi çevre ilçelerdeki öğrencileri de bu hizmetten dilerse yararlanabilecek. Yaklaşık 5 bin öğrencinin bu amaçla belediyeye gelip, rehberlik hizmetinden yararlanması bekleniyor.

İYİ BİR GELECEK İÇİN DOĞRU TERCİH

Lise eğitiminin kariyer yolunda önemli bir eğitim basamağı olduğunu, bu nedenle doğru tercihin, iyi bir gelecek için gerekli olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Öğrencilerimizin en iyi ve doğru tercihi yapabilmesi adına, belediyemiz öncülüğünde tercih günleri düzenleyeceğiz. 11 gün boyunca öğrencilerimize uzman rehber öğretmenleri tarafından yönlendirmeler yapılacak. Öğrencilerimizin kariyerleri yolundaki bu önemli aşamada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyacağız." İfadelerini kullandı

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Torbalı Belediyesi öğrencilere rehber olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:57:33. #1.14#

title