Torbalı Belediyesi'nden Arhavi'ye yardım eli
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Torbalı Belediyesi'nden Arhavi'ye yardım eli

Torbalı Belediyesi'nden Arhavi'ye yardım eli
Bültenler - Haberler | Güncel

Torbalı Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Artvin'in Arhavi ilçesine yardım eli uzattı. İlk araç Arhavi'ye ulaşırken, önümüzdeki günlerde de yeni bir araç daha Arhavi'ye doğru yola çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan ve bu felaketin yaralarını sarmaya çalışan Artvin'in Arhavi ilçesine Torbalı Belediyesi yardım eli uzattı. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemelerinin doldurulduğu araç dün Arhavi'ye ulaştı. Yardımlar Arhavi ilçe yöneticilerine teslim edildi. Öte yandan Torbalı Belediyesi önümüzdeki günlerde de sel felaketinin yaşandığı bölgeye bir kamyon dolusu yatak gönderecek.

BAŞKAN TEKİN ARHAVİ'NİN ACISINI PAYLAŞTI

Daha önce de benzer kampanyayı Elazığ ve İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlar için de yaptıklarını hatırlatarak Arhavi halkının acısını paylaştıklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyor ve Torbalı'dan yardım elimizi uzatıyoruz. Maalesef çok üzücü görüntülerle karşılaştık. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Torbalı Belediyesi olarak Arhavili vatandaşlarımızın yanındayız. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

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