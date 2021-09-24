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Torbalı Belediyesi, kırsalı kalkındırmaya devam ediyor

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Torbalı Belediyesi, kırsalı kalkındırmaya devam ediyor

Bu yıl yaptığı festival ve konserlerle ilçe halkının kültür-sanat ihtiyacını karşılayan Torbalı Belediyesi, bu pazar bir festival daha düzenliyor.

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Bu kapsamda Torbalı Belediyesi yöresel lezzetlerin en kıymetlilerinden olan 'Keşkek' için Dirmil Mahallesi'nde 'Keşkek Festivali' düzenleyecek.

Bu yıl yaptığı festival ve konserlerle ilçe halkının kültür-sanat ihtiyacını karşılayan Torbalı Belediyesi, bu pazar bir festival daha düzenliyor. Geçtiğimiz hafta da Yazıbaşı'da 'Ekin Festivali' düzenleyen daha önce ilçede yetişen bardacık inciri ve börülce için festivaller tertip ederek hem bu ürünlerin tanıtımını hem de kırsal mahallelerin kalkınmasına öncülük eden Torbalı Belediyesi, şimdi de yöresel lezzetlerin en kıymetlilerinden olan 'Keşkek' için Dirmil Mahallesi'nde 'Keşkek Festivali' düzenleyecek. Festival kapsamında köylüler stantlar açıp, yöresel ve doğal ürünlerini satma fırsatı da bulacak. Öte yandan festival kapsamında Türk Müziği'nin efsane isimlerinden Bedia Akartürk, unutulmayacak bir konsere imza atacak.

SAAT BAŞI FESTİVAL ALANINA ÜCRETSİZ SERVİS KALKACAK

İzmir merkezinden festivale katılmak isteyenler için Tepeköy İZBAN İstasyonu'ndan saat 10.00'dan itibaren saat başı festival alanına ücretsiz servisler hareket edecek. Tüm İzmir'i festivale davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "İlçemizin kırsal mahallelerini kalkındırmaya devam ediyoruz. Bardacık, börülce ve ekin festivallerinin ardından bu hafta sonu da keşkek festivali düzenliyoruz. Pazar günü Dirmil'de düzenleyeceğimiz Keşkek Festivaline tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ürünlerini tanıtmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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