Torbalı Belediyesi, deprem nedeniyle başka binada hizmet vermeye başladı

İzmir'deki depremin ardından Torbalı Belediyesi'nin faaliyetlerini bugünden itibaren Belediye Kültür Merkezi (BKM) binasında sürdüreceği bildirildi.

İzmir'deki depremin ardından Torbalı Belediyesi'nin faaliyetlerini bugünden itibaren Belediye Kültür Merkezi (BKM) binasında sürdüreceği bildirildi.

Torbalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye hizmet binasının İzmir'deki deprem nedeniyle hasar aldığı belirtildi.

Binanın kullanılamaz hale geldiğinin bildirildiği açıklamada, "Geçici bir süre telefon ve e-belediye hizmetleri verilemeyecektir. 2 Kasım itibaren belediye hizmetlerimiz BKM binasından verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz