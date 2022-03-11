Torbalı Belediyesi asfalt seferberliği

Ayrıca Torbalı Belediyesi, öz kaynaklarıyla 11 bin ton asfalt ihalesini de gerçekleştirdi.

Torbalı'nın 50 yıllık su sorununu çözen İZSU'nun yeni su şebekesi ve kanalizasyon çalışmaları sonrasında bozulan yollar için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla başlayan sıcak asfalt serimi hızla sürüyor. Hem ara sokaklar hem de caddeleri kapsayan çalışma sonunda Torbalı'da ayların sorunu sona ermiş olacak. Çalışmalar kapsamında Sadık İleri Bulvarı tamamen asfaltlanırken bir yandan asfalt kazımı sürüyor. Bu kapsamda Tepeköy Mahallesi Serdar Genç Caddesi'nde de asfalt öncesi kazım işlemi başladı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile ortak asfalt çalışmasının yanı sıra Torbalı Belediyesi de öz kaynaklarıyla 11 bin tonluk asfalt ihalesi gerçekleşti. Özellikle Tepeköy Mahallesi'ndeki ana arterler ve sokakları kapsayacak olan bu ihale ile tamamen asfaltlanmış olacak.

BAŞKAN TEKİN: TORBALI'DA BOZUK YOL KALMAYACAK

Yağışların olmadığı günlerde çalışma yürüten asfalt ekipler, çok kısa süre içerisinde ilçedeki sıkıntı yaşanan noktaları asfalta kavuşturacak. Çok büyük bir alt yapı yatırımı sonrası çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Önce halkımızın sağlığı diye İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çıktığımız yolda alt yapı çalışmalarının tamamlandığı tüm cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.İlaveten belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz 11 bin tonluk asfalt ihalesi ile kent merkezi ve çarşı içi sokak yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Kent genelini kapsayan çalışma süresince yaşanan aksaklıklara gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz. Torbalı'da bozuk yol kalmayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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