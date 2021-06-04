Torbalı Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili yürütmenin durdurulması talebine mahkemeden ret kararı

İzmir 1. İdari Mahkemesi, Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar'ın, belediye başkanı seçiminin iptali istemiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

İzmir 1. İdari Mahkemesi, Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar'ın, belediye başkanı seçiminin iptali istemiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

İzmir 1. İdare Mahkemesi heyeti, Çağlar'ın yürütmeyi durdurma talebini görüştü.

Mahkeme heyetinin aldığı kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Kanunla değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında 'Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.' hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 3 Haziran 2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisinde 27 Nisan'da yapılan seçimde Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin başkanlığa seçilmiş, Cumhur İttifakı'nın adayı Çağlar, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 28 Nisan'da seçimin iptali istemiyle açtığı davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör