Torbalı Belediye Başkanlığı seçimi mahkemeye taşınacak

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimin iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimin iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yapılan seçimde CHP'li meclis üyelerine baskı kurulduğunu belirtti.

Seçim esnasında salonda süreci yakından gördüklerini ifade eden Günaydın, "Burada seçimin usul ve şartları tam olarak yerine getirilmemiştir. CHP'li meclis üyelerinden verdikleri oyun üzerine kimliğini koyup cep telefonuyla fotoğrafını çekmeleri istendi. Bunları WhatsApp grubunda paylaşmayan meclis üyelerine mobbing uygularcasına gerçekleşen ikna çabalarını gözlerimizle gördük. Bunlar hoş şeyler değil. Telefonların aleni şekilde kabinlere girmesi, fotoğraf çekilmesi, paylaşılması usule uygun değildir. Elimizdeki kanıtlarla öncelikle yürütmeyi durdurma, arkasından bu yapılan seçimin iptaliyle ilgili mahkeme yoluna gideceğiz." diye konuştu.

CHP'li meclis üyesi istifa etti

Seçim sürecini demokratik şekilde yürüttüklerini dile getiren Günaydın, "Bugüne kadar da böyle oldu. Bugün geldiğimiz noktada salonda yapılanın demokrasi katliamı olduğunu gördük. Bunu reddettiğimiz için de demokratik hakkımızı kullanacağız. CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Akbıyık da seçim esnasında yaşananlardan dolayı istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Biz diğer CHP'li meclis üyelerinin de durumdan hoşnut olmadığın biliyoruz. İnsanları terbiye edermişçesine yapılan bu uygulamadan onların da rahatsız olduğunu biliyorum ve bu süreci onların vicdanlarına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından bugün toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti.

Gizli oylamayla yapılan seçimin üçüncü turunda Mithat Tekin 17 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise 14 oy almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz