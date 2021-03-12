Torbalı Belediye Başkanı Uygur taburcu edildi
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Torbalı Belediye Başkanı Uygur taburcu edildi

12.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:57
Torbalı Belediye Başkanı Uygur taburcu edildi

Evinin bulunduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 6 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

Evinin bulunduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 6 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son muayenesi yapılan Uygur, hastaneden ayrıldı.

Uygur, kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evimde tadilat olduğu için bir yakınımın evine geçeceğim. Bu süreçte bize destek olan başta sağlık çalışanları olmak üzere, destek mesajlarını ulaştıran Torbalı halkına teşekkür ediyorum. Daha önce de benzer şekillerde sağlık durumumu siyaset malzemesi haline getirecek kadar küçülenlere ilerleyen günlerde yanıt vereceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 2. katında 6 Mart'ta sabaha karşı yangın çıkmıştı. Apartmanın 3. katında oturan Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ile aile üyelerinin de bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenmişti. Uygur'un kızı Ege Uygur ile 4 kişi aynı gün, Uygur'un eşi Afet Uygur ise 2 gün sonra taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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