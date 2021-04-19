Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti (2)

Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti (2)'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'Solunum rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için siyasilerden de başsağlığı mesajları geldi.