Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi
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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle 14 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlanan İsmail Uygur (57), yaşamını yitirdi.

Uygur'un vefatını sosyal medya hesabından duyuran CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Torbalılı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yangında dumandan etkilenen Uygur ve eşi hastaneye kaldırılmıştı

6 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında binanın 3. katında ikamet eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ile eşi Afet ve kızı Ege Uygur, komşuları tarafından uyandırılarak dışarı çıkarılmıştı.

Dumandan etkilenen İsmail Uygur ve eşi Afet Uygur, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından da 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

14 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesinde kaldırılan Uygur'un Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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