- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti
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- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

6 Mart günü Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet, oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmiş ancak 14 Nisan günü solunum rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüye giden Başkan Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ölüm haberini Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sosyal medya hesabından paylaştı. Yücel açıklamasında, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum başkanımıza Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Torbalı'lı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.

- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti
- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti
- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti
- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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