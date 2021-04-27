Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un vefatının ardından belediye başkanlığına Mithat Tekin seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un vefatının ardından belediye başkanlığına Mithat Tekin seçildi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un vefatının ardından belediye başkanlığına Mithat Tekin seçildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Politika

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un hayatını kaybetmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçildi.

Torbalı Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Özkan Yıldız başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.

31 meclis üyesinin tamamının katıldığı toplantıda grup başkanları kısa bir konuşma yapıp başkan adaylarını açıkladı. Millet İttifakı Mithat Tekin'i, Cumhur İttifakı da Özgür Erman Çağlar'ı başkan adayı olarak gösterdi.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda Mithat Tekin 16 oy, Özgür Erman Çağlar ise 15 oy aldı.

İkinci turda ise Mithat Tekin 17 oy, Özgür Erman Çağlar ise 14 oy aldı.

Üçüncü turda da oy sayıları değişmedi ve Mithat Tekin, Torbalı Belediye başkanlığına seçildi.

Mithat Tekin, yaptığı açıklamada, Torbalı'yı merhum başkan İsmail Uygun'un bıraktığı yerden yönetmeye devam edeceklerini, projelerini sürdüreceklerini belirtti.

Meclis toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

6 Mart'ta evinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan eski Belediye Başkanı İsmail Uygun, taburcu edilmesinin ardından 14 Nisan'da sağlık sorunları nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, 18 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Son dakika haber! Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu! 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Muslera Ömer Ali Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygun'un vefatının ardından belediye başkanlığına Mithat Tekin seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:45:34. #1.15#

title