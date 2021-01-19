Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine "dijital sağlık" ödülü
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Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine "dijital sağlık" ödülü

19.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:46
Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, dijital sağlık uygulamalarındaki başarısıyla "Avrupa Diş Hastanesi" ödülüne layık görüldü.

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, dijital sağlık uygulamalarındaki başarısıyla "Avrupa Diş Hastanesi" ödülüne layık görüldü.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre geçen yıl hizmete giren ve bölgenin en büyük diş hastanesi olma özelliğine sahip hastane, sağlıkta dijital uygulamaları değerlendiren HIMSS tarafından "Avrupa Diş Hastanesi" ödülü verilen İzmir'de ilk, Türkiye'de 10. hastane oldu.

Başvuru yapan hastaların tüm işlemlerinin dijital ortamda kağıt kullanılmadan yapıldığı hastanede tedavi görenler, tüm teşhis ve tedavi süreçlerini internet ortamında takip edebiliyor.

Ayrıca tüm tedavilerle ilgili anlık kısa mesaj ve elektronik posta yoluyla hastalar bilgilendiriliyor. Hastaneye giden vatandaşlar, elektronik ekranlar aracılığı ile yapılan yönlendirmelerle hekimlerine kısa ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

"Karar Destek Sistemi" ile hastaların vital bulguları sisteme kaydedilerek, riskli hasta grubu varsa hekime yönlendirici tedavi uygulamaları yapılıyor. Bu sayede yanlış yönlendirici tedavi uygulamalarının önüne geçildi.

Hasta bilgileri sisteme kaydedilerek yıllar önce uygulanan tedavi, hekimin ekranına düşürülüyor, hastaya özgü tedavi süreci uygulanıyor. Protez işlemlerin her safhası hastaya bilgilendirilerek hastaların zamanında protez işlemlerinin yapılması sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:52:09. #1.15#
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