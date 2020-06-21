Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar

ANTALYA'da gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı Barış Y.'yi (22), arkadaşları polisin elinden almaya çalıştı.

Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar
21.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:52

ANTALYA'da gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı Barış Y.'yi (22), arkadaşları polisin elinden almaya çalıştı. Barış Y.'yi alarak olay yerinden uzaklaşan polis aracı, taş yağmuruna tutuldu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içerisinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına almak istedi. Üzerinden uyuşturucu madde ve bıçak çıkan Barış Y.'yi, çevredekiler polisin elinden almaya çalıştı. 'Torbacı' olduğu anlaşılan Barış Y.'yi zor kullanarak almaya çalışanlara, polis biber gazıyla müdahale etti. Telsizden saldırıya uğradıklarını ve takviye ekip isteğini merkeze bildiren polisler, şüpheli Barış Y.'yi de otomobile alarak olay yerinden uzaklaştı. Polisler uzaklaşırken taş yağmuruna tutuldu.

Polisler saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatırken, Barış Y., sağlık raporu için götürüldüğü hastane çıkışında, polise mukavemette bulunmadığını belirterek, "Sokaktaki çocuklar mukavemette bulundu. Uyuşturucu onlarındı. Uyuşturucuyu polise kaptırmak istemedikleri için saldırdılar" dedi.

Üzerinde ele geçirilen bıçağın kendisine ait olduğunu itiraf eden Barış Y., pişman olduğunu söyledi. Barış Y. sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Emre Kınay Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Torbacıyı gözaltına alan polise, taşla saldırdılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:52:42. #1.14#
title