Torbacının evine yapılan baskında uyuşturucu maddelere ele geçirildi - Haberler
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Torbacının evine yapılan baskında uyuşturucu maddelere ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Torbacının evine yapılan baskında uyuşturucu maddelere ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Başmakçı ilçesinde yapıldı. Uyuşturucu kullanıcılarının ifadelerinden yola çıkan ekipler uyuşturucuları 'torbacı' diye tabir edilen A.H., isimli şahsın sattığını tespit etti. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler 2.05 gram eroin, 1.48 gram kenevir tohumu ve 3 adet suboxone marka sentetik uyuşturucu hapa ele geçirdi. Operasyonun ardından A.H., polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Torbacının evine yapılan baskında uyuşturucu maddelere ele geçirildi - Haberler
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