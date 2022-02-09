TORBACILARA ŞAFAK VAKTİ OPERASYON 6 GÖZALTI

OSMANİYE'de, sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon, dron ile havadan görüntülendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen 6 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 73 personel katıldı. Koçbaşlarıyla kırılarak girilen adresler, narkotik köpeği Pars ile de arandı. Aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar eroin, esrar ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Şüpheliler Ö.G., İ.G., Ş.G., E.G., Y.G. ve O.G. gözaltına alındı. Bu arada operasyon, havadan dronla görüntülendi.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin ve ekip araçlarının emniyetten çıkışı

-Özel harekat polislerinin adreslere baskın yapması

-İkametlerde arama yapan polisler

- Narkotik köpek Pars'ın arama yapması

-Dron görüntüsü

-Gözaltına alınan şüphelilerin araçlara götürülmesi

-Ele geçirilen av tüfeğini taşıyan polisten detay

Haber-Kamera İbrahim EMÜLOSMANİYE, (DHA)