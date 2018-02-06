Torbacılara operasyon: 7 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Nizip ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda ilçe merkezinde bulunan Şahinbey Mahallesindeki metruk bir eve baskın yaptı. Yapılan operasyonda Ö.Ş,İ. H.Ö, E.B, İ.Y.T, K.B, S.B VE H.Ü isimli 7 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde ateş buz diye tabir edilen sentetik uyuşturucu esrar maddesi uyuşturucuyu tartmak için kullanılan hassas terazi 2 adet tüfek bir adet tabanca bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Alınan ifadesinin ardından şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.