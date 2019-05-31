Torbacılara operasyon: 12 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya Merkezli Gümüşhane ve Sivas'ta eş zamanlı yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 324 adet sentetik ecza, 1,85 gram metamfetamin maddesi, 296 gram toz esrar maddesi, 36,5 gram sentetik kannabinoid maddesi ve toz haline getirilmiş 2,10 gram ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA