Torbacı yakalandı

14.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:24

Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah T. (37) isimli bir şahsın Seyhan ilçesinde torbacılık yaparak esrar sattığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis, adrese baskın yaptı. Baskında iddiaya göre Emrah T.'nin üzerinde ve evinde 1 kilo 573 gram esrar ele geçirildi. Polis ayrıca evde uyuşturucu tartmaya yarayan hassas terazi de ele geçirdi.



Zanlı gözaltına alınırken, uyuşturuculara el konuldu.



Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA