Torbacı tutuklandı Adana'da polisi görünce eve kaçıp uyuşturucuyu lavaboya atan kadın tutuklandı.

Adana'da polisi görünce eve kaçıp uyuşturucuyu lavaboya atan kadın tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphelenerek durdurduğu Muhammet A.'nın (28) üzerinde 4 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Emniyete götürülerek sorgulanan Muhammet A.'nın, uyuşturucu maddeyi Hacer U.'dan (34) aldığını söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Hacer U.'nun evine şok baskın düzenledi. Polis, Hacer U. kapıyı açmayınca, koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Bu sırada evde bulunan Hacer U.'nun giysilerinin ıslak olmasından şüphelenen polis, banyo giderinin tıkalı olduğunu gördü. Yapılan çalışma sonucu, 5,76 gram bonzai maddesini banyo giderine atmaya çalıştığı belirlenen Hacer U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacer U., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, Muhammet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA