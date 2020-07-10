"Torbacı" operasyonunda yakalananlardan 2'si tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
10.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:43
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan E.İ. ve U.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 6 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA