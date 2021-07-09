'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ilçede yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 30 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ilçede yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 30 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ilçede, önceden belirlenmiş adreslere düzenlediği operasyonlarda 1'i kadın 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 1'i kadın olmak üzere toplam 30 şüpheliden bir kısmı Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilirken, bir kısmı ise İstanbul Adalet Sarayı Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
'TORBACI' OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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