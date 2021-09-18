- Torbacı operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı torbacı operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 54 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından belirlenen adreslere 16 Eylül'de şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde 37 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.