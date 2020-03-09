"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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İlkadım, Samsun, Güncel

"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

09.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:38

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 611 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 55 lira ele geçirdi.

Operasyonda B.B, Y.G, H.Y.D, S.R, E.Ç, Ü.O, T.B.Ç. ve M.B. yakalandı.

'Torbacı' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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