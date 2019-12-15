"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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"Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

15.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:28

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, merkez Seyhan ilçesinde Küçükdikili Kavaklı ve Mestanzade, Yüreğir ilçesinde Levent ile Sarıçam ilçesinde Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A.A. (19), R.Ş. (20), M.A.G. (23), K.Ş. (23), C.T. (30), İ.A. (31), E.T. (34) ve M.B'yi (38) gözaltına aldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Torbacı" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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