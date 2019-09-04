Torbacı operasyonunda 6 gözaltı

Torbacı operasyonunda 6 gözaltı

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

04.09.2019 17:09
Torbacı operasyonunda 6 gözaltı

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 34 adet sentetik ecza, 2,55 gram metamfetamin, 31,5 gram esrar, 4,55 gram bonzai ve 3,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA
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