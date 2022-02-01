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Torbacı operasyonunda 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Torbacı operasyonunda 3 gözaltı

Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 91,39 gram metamfetamin, 15,89 gram bonzai, 9 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet mermi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Torbacı operasyonunda 3 gözaltı

Torbacı operasyonunda 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Haber

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