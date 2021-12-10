Torbacı operasyonunda 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torbacı operasyonunda 2 gözaltı

Torbacı operasyonunda 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis tarafından sokak satıcıların yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından sokak satıcıların yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan ekipler M.P. (20) ve İ.G. (44) isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst ve ev aramalarında ise 97 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

14 kez evden kaçan kayıp kızın acı hikayesi... 13 yaşında evlendi, 14 yaşında anne oldu

14 kez evden kaçan kayıp kızın acı hikayesi... 13 yaşında evlendi, 14 yaşında anne oldu

 Kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı

Kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı

 Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı

Bakkalda dehşet anları! Öfkeli kadın, kocasını ve oğlunu bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title