"Torbacı" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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"Torbacı" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

'Torbacı' operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
30.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:37

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen sokak satıcılarına yönelik 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi ve 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 170 gram eroin, 640 gram sentetik uyuşturucu, 450 gram esrar, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

'Torbacı' operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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