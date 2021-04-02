Torbacı operasyonu: 2 tutuklama
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Torbacı operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 468 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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