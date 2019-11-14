Torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu
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Torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu

Torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulunduADANA - Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu.

14.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:53
Torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu

Torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu

- Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T. isimli bir şahsın Seyhan ilçesinde torbacılık yaparak esrar sattığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis, adrese baskın yaptı. Baskında iddiaya göre Emrah T.'nin üzerinde ve evinde 1 kilo 573 gram esrar ele geçirildi. Polis ayrıca evde uyuşturucu tartmaya yarayan hassas terazi de ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alınırken uyuşturuculara el konuldu.

Zanlı emniyetti ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Torbacı olduğu öne sürülen şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 573 gram esrar bulundu
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