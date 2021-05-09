İSTANBUL'DA 35 KİLO UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL'DA 35 KİLO UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasada 'torbacı' olarak tabir edilen kişilere uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı belirlenen şüpheli B.M.

İSTANBUL'DA 35 KİLO UYUŞTURUCUNUN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasada 'torbacı' olarak tabir edilen kişilere uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı belirlenen şüpheli B.M.'nin Fatih ve Esenyurt'ta kullandığı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo gram skunk, 9 kilo gram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli B.M.'nin yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüpheli B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde iki farklı adresi kullandığını tespit etti. Belirlenen adresler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri söz konusu adreslerde dikkat çekecek nitelikle bir hareketlilik olduğunu belirledi.

EVİN HER TARAFINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde kullandığı adreslerde yapılan aramalarda yatak altlarına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlenmiş olarak 26 kilo gram skunk, 9 kilo gram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince sorgusu tamamlanan şüpheli B.M. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesi sonucunda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı