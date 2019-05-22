Torba Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi (2)

1 Ocak 2019'dan sonra araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecek.

AK Partili milletvekillerince hazırlanan "torba kanun" teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden Kanunu'ndaki yatırım çakışması halinde kurulan kurulun kaldırılması doğrultusunda Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda uyum değişikliği yapılıyor.

1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezası verilmeyecek.

İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.

Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecek.

AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı

Teklifle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcılarına, bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak.

Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak. 9 yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi sonrasında toplamda 9 yılı doldurduktan sonra başkatiplik sınavına girebilecek. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar, meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012 tarihine kadar kurulan işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi 1 yıla indiriliyor. Yetki tespit başvuruları, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılacak.

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı hareket edenlere, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hükmün yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek.

16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilecek.

Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleriyle teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerle iş birliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileriyle kamu görevlisi olmayan alanında uzman kişiler görevlendirilebilecek.

Görevlendirilen öğretim elemanlarıyla kamu görevlisi olmayan uzmanlara Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen aylık tutarın 5 katını aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek tutar üzerinden doğrudan ödeme yapılacak. Bu kişilere ayrıca harcırah ödenmeyecek.

Yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar proje adına açılacak özel hesaplarda izlenecek.

(Bitti)

Kaynak: AA