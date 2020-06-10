"Torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine...

Bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan torba kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi komisyonda ele alınıyor. Komisyonun gündeme geçmesinin ardından CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan usule ilişkin söz alarak kanun teklifinin "torba teklif" şeklinde hazırlanmasını eleştirdi. Teklif sahibi Aydemir, düzenlemelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirmeye başladı. Kaynak: AA