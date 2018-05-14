Torba Teklif' Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Maliye Bakanı Ağbal, torba yasanın seçim döneminde görüşülmesi eleştirilerine, "Getirilen düzenlemeyi, seçime endeksli bir şekilde, 'Sanki bir şeyler oluyor, bir kriz havası var' sözleriyle polemik konusu yapmak bana göre haksızlık" ifadelerini kullandı.